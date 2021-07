Самый сильный дождь за 40 лет. В Индии произошло наводнение: погибли не менее 125 человек

Проливные дожди в индийском штате Махараштра привели к наводнениям и оползнями, десятки домов затоплены, погибли не менее 125 человек. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что нынешний ливень самый сильный за последние 40 лет. Дожди повлияли на жизни сотен тысяч людей, крупные реки находятся под угрозой выхода из берегов. Из-за оползней в одном из районов около 40 человек оказались "в ловушке". Но местные чиновники считают, что "возможность спасти их мала, поскольку они пробыли в грязи более 36 часов".

#Maharashtra: Relief, rescue operations underway, Defence forces lending helping hand in flood affected Ratnagiri, Raigad districts.



#NDRF rescuers undertaking various operations continuously to rescue affected persons at lower Chiplun area. pic.twitter.com/ekCXXah6xs