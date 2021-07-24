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Самый сильный дождь за 40 лет. В Индии произошло наводнение: погибли не менее 125 человек

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 12:35
Самый сильный дождь за 40 лет. В Индии произошло наводнение: погибли не менее 125 человек - Фото
Наводнения в Индии (Фото 2 - EPA)

Проливные дожди в индийском штате Махараштра привели к наводнениям и оползнями, десятки домов затоплены, погибли не менее 125 человек. Об этом сообщает Reuters

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Сообщается, что нынешний ливень самый сильный за последние 40 лет. Дожди повлияли на жизни сотен тысяч людей, крупные реки находятся под угрозой выхода из берегов. Из-за оползней в одном из районов около 40 человек оказались "в ловушке". Но местные чиновники считают, что "возможность спасти их мала, поскольку они пробыли в грязи более 36 часов". 

Около 90 000 человек эвакуировали из районов, пострадавших от наводнения. Тысячи грузовиков застряли на шоссе, соединяющем Мумбаи с Бангалором, поскольку дорога в некоторых местах затоплена.

Индийские экологи предупреждают, что изменения климата и беспорядочное строительство в прибрежных регионах могут привести к новым бедствиям. За последние недели суровая погода обрушилась на разные части света: в Китае и Европе произошли наводнения, а Северная Америка пострадала от экстремальной жары. Это породило новые опасения из-за изменения климата.

Владислав Сердюк
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экология Индия изменения климата наводнения
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