Самый сильный дождь за 40 лет. В Индии произошло наводнение: погибли не менее 125 человек

Проливные дожди в индийском штате Махараштра привели к наводнениям и оползнями, десятки домов затоплены, погибли не менее 125 человек. Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что нынешний ливень самый сильный за последние 40 лет. Дожди повлияли на жизни сотен тысяч людей, крупные реки находятся под угрозой выхода из берегов. Из-за оползней в одном из районов около 40 человек оказались "в ловушке". Но местные чиновники считают, что "возможность спасти их мала, поскольку они пробыли в грязи более 36 часов".

#Maharashtra: Relief, rescue operations underway, Defence forces lending helping hand in flood affected Ratnagiri, Raigad districts.



#NDRF rescuers undertaking various operations continuously to rescue affected persons at lower Chiplun area. pic.twitter.com/ekCXXah6xs — All India Radio News (@airnewsalerts) July 24, 2021

Около 90 000 человек эвакуировали из районов, пострадавших от наводнения. Тысячи грузовиков застряли на шоссе, соединяющем Мумбаи с Бангалором, поскольку дорога в некоторых местах затоплена.

Индийские экологи предупреждают, что изменения климата и беспорядочное строительство в прибрежных регионах могут привести к новым бедствиям. За последние недели суровая погода обрушилась на разные части света: в Китае и Европе произошли наводнения, а Северная Америка пострадала от экстремальной жары. Это породило новые опасения из-за изменения климата.

В середине июля сильнейшее наводнение переживала Германия и другие страны западной Европы: фото, видео.

20 июля наводнение обрушилось на Китай, причиной которого стали обильные затяжные дожди и прорыв плотин на реках.

Владислав Сердюк

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