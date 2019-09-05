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Сан-Франциско счел оружейное лобби террористической организацией

Сан-Франциско счел оружейное лобби террористической организацией - Фото
Протест против NRA в США (Фото: EPA)
05.09.2019, 18:45

Власти города призвали руководство других городов, штатов и федеральное правительство поступить аналогичным образом

Наблюдательный совет Сан-Франциско объявил NRA, наиболее влиятельную в США ассоциацию защитников права на владение оружием, террористической организацией, сообщает BBC.

В резолюции говорится, что США "поражены эпидемией насилия с применением стрелкового оружия", а NRA обвиняется в использовании "значительных финансовых и организационных ресурсов для продвижения владения оружием и подстрекательства владельцев оружия к актам насилия".

В резолюции говорится, что город и округ Сан-Франциско "должен принять все разумные шаги" для ограничения финансовых и контрактных отношений с NRA, другие города, штаты и федеральное правительство призывают сделать то же самое, сообщает СBSnews.

NRA отвергла доводы властей. Представители организации назвали резолюцию "безрассудным нападением на организацию, соблюдающую закон, ее участников и свободы, за которые они выступают".

  • 1 июня по меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы в одном из муниципальных центров американского города Вирджиния-Бич.
  • 4 августа 20 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате стрельбы в техасском городе Эль-Пасо.
  • 1 сентября стрельба на улицах города Одесса в штате Техас привела к человеческим жертвам – погибли пять человек.

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