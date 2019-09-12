Саудовскую принцессу осудили за насилие над водопроводчиком

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Суд Франции приговорил саудовскую принцессу Хассу бинт Салман к 10 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 10 тыс. евро за насилие над водопроводчиком, которое было совершено в парижской квартире принцессы на авеню Фош. Об этом сообщает BBC.

Хасса бинт Салман приходится дочерью саудовскому королю Салману и сестрой наследному принцу Мухаммеду ибн Салману бин Сауду. Суд признал ее виновной в соучастии в насильственных действиях с применением оружия и соучастии в незаконном удержании человека.

В ходе разбирательства выяснилось, что по приказу принцессы телохранитель Рани Саиди связал руки водопроводчику Ашрафу Эиду, избил его, а затем заставил целовать ноги принцессы, недовольной тем, что тот сфотографировал ее на свой мобильный телефон.

Водопроводчик заявил, что сделал несколько фотографий раковины, поскольку это было нужно ему для работы. Однако принцесса заметила на фотографиях свое отражение в зеркале, и это вывело ее из себя.

Рани Саиди сообщил суду, что услышал крик принцессы о помощи, бросился на зов и застал принцессу и водопроводчика вырывающими друг у друга телефон.

"Я схватил и обездвижил его, я не знал, чего ожидать", - отметил телохранитель и предположил, что Эид собирался продать снимки.

В Саудовской Аравии существует закон, запрещающий посторонним делать фотографии принцессы.

На арест Хассы бинт Салман был выдан международный ордер, ее судили заочно.

Телохранителя приговорили к условному заключению сроком на 8 месяцев и штрафу в 5 тыс. евро.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года.

Пока что нет никаких указаний на то, что постановление французского суда как-то осложнит отношения между Парижем и Эр-Риядом.

В сентрябре 2018 года принцесса из Саудовской Аравии заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из ее номера в отеле Ritz в Париже.

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