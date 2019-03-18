Сексуальный скандал: глава Warner Bros. подал в отставку

Кевин Цудзихара (фото - EPA)

Глава студии Warner Bros. Кевин Цудзихара, один из самых высокопоставленных голливудских менеджеров, обвиняемых в сексуальных проступках, подал в отставку после распространившейся информации о том, что он обещал роли актрисе, с которой у него был роман. Об этом сообщает The Associated Press.

Исполнительный директор WarnerMedia Джон Стэнки заявил, что Цудзихара уволен с поста председателя и исполнительного директора Warner Bros. в интересах студии.

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"Кевин внес большой вклад в успех студии за последние 25 лет, и за это мы благодарим его, - сказал Стэнки. - Кевин признает, что его ошибки несовместимы с ожиданиями руководства компании и могут повлиять на способность компании действовать в будущем".

Ранее в этом месяце WarnerMedia начала расследование после публикации в Hollywood Reporter от 6 марта о том, что у Цудзихары ​​и британской актрисы Шарлотты Кирк в 2013 году был роман. Сообщалось, что руководитель студии вступил в сексуальные отношения с начинающей актрисой и пообещал представить ее влиятельным людям Голливуда, чтобы помочь с получением ролей в кино и на телевидении.

Цудзихара извинился перед сотрудниками Warner Bros. за "ошибки в моей личной жизни, которые причинили боль и смущение людям, которых я люблю больше всего".

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