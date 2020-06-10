Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Семьи умерших от COVID-19 в Италии подали иски против государства

Семьи умерших от COVID-19 в Италии подали иски против государства - Фото
Кладбище умерших от COVID-19 в Бергамо (Фото: EPA-EFE/TIZIANO MANZONI)
10.06.2020, 17:35

В Италии родственники умерших от коронавируса подали иски против государства

Пятьдесят родственников умерших от COVID-19 в Италии подали в прокуратуру Бергамо иски против государства, обвиняя его в недостаточных действиях в борьбе с эпидемией в стране. Об этом сообщает AFP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Иски направили в прокуратуру Бергамо – наиболее пострадавшего от коронавируса города в Италии.

Отмечается, что местные прокуроры проводят широкое расследование кризиса здравоохранения в стране. Родственники умерших обвиняют власть в запоздалой реакции на эпидемию коронавируса и урезание бюджета для медицины в северном регионе Ломбардии. Сейчас готовится еще 150 исков.

В частности, рассказывается история Кристины Лонгини, 39-летнего фармацевта, которая потеряла своего 65-летнего отца Клаудио. По ее словам, он был очень болен, но его отказались госпитализировать, поскольку у него не было проблем с дыханием. А когда его в конце концов повезли в реанимацию, там не оказалось свободных кроватей, и родственников попросили поискать место в какой-нибудь другой реанимации.

"Никто не извинился. Они даже забыли позвонить нам, чтобы сказать, что он умер", - сказала Лонгини.

Из-за переполнения местных кладбищ гроб с телом Клаудио Лонгини увезли на армейском грузовике вместе с десятками других. Семья узнала, куда он был доставлен, только когда получила счет за его кремацию в 200 километрах от Бергамо.

35-летний Диего Федеричи, который потерял обоих родителей, сказал: "Мы не хотим компенсации. Никакая сумма денег не может вернуть мне моих родителей. Мы хотим, чтобы понесли ответственность те, кто допустил эту ситуацию, чтобы подобное никогда не повторилось".

В Италии зарегистрировано 235 561 случаев заболевания COVID-19. Из них 168 646 человек вылечились, а 34 043 умерли.

Читайте также: Гонка на выживание. Топ-10 вакцин-кандидатов против коронавируса

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
иск италия коронавирус Бергамо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 