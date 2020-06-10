Семьи умерших от COVID-19 в Италии подали иски против государства

Кладбище умерших от COVID-19 в Бергамо (Фото: EPA-EFE/TIZIANO MANZONI)

Пятьдесят родственников умерших от COVID-19 в Италии подали в прокуратуру Бергамо иски против государства, обвиняя его в недостаточных действиях в борьбе с эпидемией в стране. Об этом сообщает AFP.

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Иски направили в прокуратуру Бергамо – наиболее пострадавшего от коронавируса города в Италии.

Отмечается, что местные прокуроры проводят широкое расследование кризиса здравоохранения в стране. Родственники умерших обвиняют власть в запоздалой реакции на эпидемию коронавируса и урезание бюджета для медицины в северном регионе Ломбардии. Сейчас готовится еще 150 исков.

В частности, рассказывается история Кристины Лонгини, 39-летнего фармацевта, которая потеряла своего 65-летнего отца Клаудио. По ее словам, он был очень болен, но его отказались госпитализировать, поскольку у него не было проблем с дыханием. А когда его в конце концов повезли в реанимацию, там не оказалось свободных кроватей, и родственников попросили поискать место в какой-нибудь другой реанимации.

"Никто не извинился. Они даже забыли позвонить нам, чтобы сказать, что он умер", - сказала Лонгини.

Из-за переполнения местных кладбищ гроб с телом Клаудио Лонгини увезли на армейском грузовике вместе с десятками других. Семья узнала, куда он был доставлен, только когда получила счет за его кремацию в 200 километрах от Бергамо.

35-летний Диего Федеричи, который потерял обоих родителей, сказал: "Мы не хотим компенсации. Никакая сумма денег не может вернуть мне моих родителей. Мы хотим, чтобы понесли ответственность те, кто допустил эту ситуацию, чтобы подобное никогда не повторилось".

В Италии зарегистрировано 235 561 случаев заболевания COVID-19. Из них 168 646 человек вылечились, а 34 043 умерли.

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