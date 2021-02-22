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Семья из Техаса подала в суд на энергокомпанию – обвиняют в смерти сына из-за холода

22.02.2021, 11:39
Семья из Техаса подала в суд на энергокомпанию – обвиняют в смерти сына из-за холода - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Техасе одна из семей, которые несколько дней оставались после зимнего шторма без элетричества, подали в суд на местного поставщика электроэнергии и оператора электросетей. Они обвиняют эти компании в смерти собственного сына – 11-летнего Кристиана Павона, утверждая, что тот замерз дома и умер от этого, пишет местное издание Khou.

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После смерти сына семья обратилась за помощью к адвокату Тони Бузби, чтобы тот помог им защитить свои права в суде. В исковом заявлении они обвинили компании ERCOT и Entergy в грубой халатности, которая повлекла за собой смерть человека.

Родители заявили, что пытались согреть Кристиана несколькими слоями одеял, но в итоге нашли его утром мертвым. Сейчас семья требует взыскать с обеих компаний более $100 млн моральной компенсации.

В ERCOT заявили, что пока не готовы комментировать выдвинутое в их сторону обвинение, но отметили, что отключение отдельных домов в Техасе от света в те дни было вынужденным решением, поскольку иначе от электричества пришлось бы отключать весь штат.

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Дарья Мостовая
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