Семья осужденного в РФ американца Тревора Рида обратилась к Байдену с просьбой о помощи

Летом 2020 года в России приговорили к девяти годам лишения свободы американца Тревора Рида, обвинив в нападении на полицейских. Семья Рида решила обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой повлиять на эту ситуацию. Фрагменты письма опубликовал корреспондент CNN.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Поводом для обращения стало то, что Тревора собираются перевести из Москвы в "российский лагерь для военнопленных", при этом, где находится этот лагерь, неизвестно, объяснили родители американца – Джоуи и Пола Рид.

В письме они признаются, что опустошены и просят Байдена сделать освобождение Рида "главным приоритетом". По словам родителей, их сын сейчас страдает от болей в животе и груди, а также кашляет – месяц назад у него диагностировали коронавирус.

"Ему почти не оказали медицинской помощи и мы опасаемся, что его лечение еще больше ухудшится, когда он прибудет в лагерь", – пишут Джоуи и Пола.

Они призвали всех американцев молиться за их сына, а также подчеркнули, что по-прежнему верят, что Тревор не виновен и сейчас молятся, чтобы он не заболел туберкулезом.

В июне 2020 года российский суд признал 28-летнего гражданина США Тревора Рида виновным по делу о нападении на полицию, его приговорили к девяти годам тюрьмы. В приговоре говорилось, что Тревор напал на полицейских в их автомобиле по дороге в участок.

В декабре посол США в Москве Джон Салливан отказался от предложения вакцинироваться, Спутником V, заявив, что лучше бы Россия "немедленно освободила незаконно задержанных американцев Пола Уилана и Тревора Рида".

Читайте также: Байден дал Путину полгода. Итоги встречи в Женеве

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.