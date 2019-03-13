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13.03.2019, 19:39

Сенат Франции выступил за закон об ограничении прав демонстрантов

Сенат Франции выступил за закон об ограничении прав демонстрантов - Фото
Фото: EPA

Одобрен законопроект, который расширяет полномочия правоохранителей

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Cенат Франции одобрил законопроект, который расширяет полномочия правоохранителей по противодействию радикальным демонстрантам. Ранее документ поддержала нижняя палата парламента Франции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сенат, представленный в основном консервативной оппозицией, поддержал так называемый "антивандальный" законопроект большинством голосов. 210 членов Сената выступили за принятие закона, против высказались 115 человек, 18 - воздержались. Депутаты подчеркивают, что закон направлен в первую очередь против наиболее радикальных демонстрантов, готовых к применению насилия. Предложения об ужесточении закона звучали в Сенате еще в октябре 2018 года - до возникновения движения "желтых жилетов".

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Если закон будет одобрен Национальным собранием и принят, полиция и представители властей смогут без решения суда запрещать участвовать в митингах лицам, которых подозревают в хулиганском поведении. За нарушение может грозить штраф в размере 7500 евро или шесть месяцев заключения. Планируется также запретить демонстрантам использовать любые виды маскировки, за это может последовать штраф в размере 15 тысяч евро или один год заключения.

В Конституционный совет Франции были поданы заявления с требованиями остановить принятие закона, в том числе и от президента Франции. Эмманюэль Макрон поддерживает противников инициативы, которые критикуют ее за нарушение гражданских прав, в частности права на свободу собраний.

Наблюдатели связывают законопроект с протестами движения "желтых жилетов", которые вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.

8 января премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что считает необходимым ужесточить меры против участников несогласованных со властями демонстраций.

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Теги: желтые жилеты, франция, демонстранты
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