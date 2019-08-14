В Италии "другу Путина" могут вынести вотум недоверия

Джузеппе Конте (фото - ЕРА)

Сенат Италии не определился с датой голосования по вотуму недоверия правительству премьер-министра Джузеппе Конте. Об этом сообщила пресс-секретарь итальянского Сената, передает Deutsche Welle.

"Конте сделает доклад о правительственном кризисе во время следующей сессии Сената 20 августа. После этого все может произойти", - уточнила пресс-секретарь.

9 августа партия Лига севера внесла в сенат Италии ходатайство о вынесении вотума недоверия премьер-министру Джузеппе Конте. В Лиге заявили, что хотят, чтобы этот вотум рассмотрели уже в среду. Однако в Сенате возникло сопротивление инициативе Лиги, которое может привести к досрочным выборам.

В правящую коалицию входят Лига и Движение пяти звезд. "Между партнерами недавно обострились противоречия, в частности из-за проекта скоростной железнодорожной ветки между Турином и французским городом Лион", - отмечается в сообщении.

Вице-премьер Италии и лидер Лиги Маттео Сальвини заявил тогда об отсутствии парламентского большинства в правительственной коалиции и потребности в новых выборах в стране.