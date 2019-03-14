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14.03.2019, 21:46

Сенат США призвал Трампа отменить чрезвычайное положение

Сенат США призвал Трампа отменить чрезвычайное положение - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Президент США заявил, что вынужден будет ветировать резолюцию Сената

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Сенат США присоединился к Палате представителей, приняв резолюцию, которая обязывает президента Дональда Трампа прекратить действие чрезвычайного положения на границе с Мексикой, которое он объявил 15 февраля. Об этом сообщает Reuters.

При этом Трамп заявил, что вынужден будет ветировать документ.

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Однако, как сообщает агентство, ожидается, что республиканцы в Конгрессе заблокируют любую попытку отмены вето. Чтобы отменить президентское вето, необходимы две трети голосов Палаты представителей и Сената.

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Теги: чрезвычайное положение, США, дональд трамп
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