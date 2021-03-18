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Сенат США утвердил бывшего посла в России на должность директора ЦРУ

18.03.2021, 22:43
Сенат США утвердил бывшего посла в России на должность директора ЦРУ - Фото
Уильям Бернс (Фото – Ritchie B. Tongo, EPA)

Сенат единогласно утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Об этом сообщает The New York Times.

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Бывший посол в России и Иордании, 64-летний Бернс – первый профессиональный дипломат, который возглавит ЦРУ.

За свою долгую карьеру Бернс заработал репутацию человека, тщательно анализирующего проблемы национальной безопасности и внешней политики, и именно из-за этого таланта Байден предложил его на данный пост, пишет издание.

В прошлом месяце на слушаниях по утверждению кандидатуры Бернса в его выступлении темой номер один был Китай. Бернс назвал КНР самой актуальной внешнеполитической проблемой для агентства и сказал, что будет инвестировать в новые технологии, чтобы улучшить сбор разведданных и языковую подготовку сотрудников ЦРУ.

Технологическая мощь Китая и авторитарный характер правительства затрудняют сбор разведданных. Сеть информаторов ЦРУ была парализована на протяжении десяти лет, многие были схвачены или убиты. С тех пор США полагаются на британскую разведку в поисках информации о Пекине, пишет NYT.

Во время президентства Барака Обамы Бернс сыграл важную роль в начале секретных дипломатических переговоров, которые в конечном итоге привели к переговорам по ядерной сделке с Ираном.

На слушаниях по утверждению его кандидатуры Бернс охарактеризовал Россию как "слабеющую державу" и согласился, что вызовы со стороны Москвы, вероятно, будут и дальше влиять на повестку дня национальной разведки.

Бернс также пообещал повторно изучить доказательства, собранные в ходе расследования нападений на сотрудников ЦРУ и дипломатов по всему миру. Хотя он не назвал страны, которые, по его мнению, могут нести ответственность, действующие и бывшие сотрудники разведки заявили, что наиболее вероятным виновником является Россия. Кремль неоднократно отрицал это обвинение.

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Вадим Ребрина
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США цру Уильям Бернс
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