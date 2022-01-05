Сербские военные решили провести учения у админграницы с Косово: фото

В новогодние и рождественские праздники сербская армия проводит учения на административной границе с Косово, официальная цель — "сохранить и повысить боеготовность для выполнения поставленных задач".

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Сербы пишут, что такие учения проводятся "регулярно на базах и отдельных постах". Военные отрабатывают боевые действия и процедуры вроде бы на случай "нападения на силы сербской армии", сообщают в госучреждении.

Минобороны Сербии отмечает, что "ситуация на границе с Косово стабильна". В частности, добавляет, что регулярные учения армии "улучшают способность выполнять конкретные задачи в сотрудничестве с другими силовыми структурами Сербии и KFOR (Kosovo Force — международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово)".

В Косово на эти меры официально пока не отреагировали.

В октябре прошлого года президент Косово Вьоса Османи сообщила, что из республики выслали двух российских дипломатов. В своем заявлении она подчеркнула, что намерена "бороться с пагубным влиянием России и ее марионеток в регионе, стремящихся взорвать достижения Косово".

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019-м министр обороны Сербии заявил, что страна может Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019-м министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

5 сентября 2020 года Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений.

В сентябре 2021 года Сербия привела войска в режим повышенной боеготовности из-за протестов сербов в Косово.

1 октября Сербия и Косово достигли соглашения о деэскалации на границе.

Марина Тищенко

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