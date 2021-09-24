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Конфликт с Косово. Сербия перевела войска на границе в режим повышенной готовности

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 19:49
Конфликт с Косово. Сербия перевела войска на границе в режим повышенной готовности - Фото
Армия Сербии перешла в режим повышенной готовности (Фото:Valdrin Xhemaj/EPA)

Войска Сербии перешли в режим повышенной боевой готовности на границе с Косово. Там продолжаются протесты из-за запрета на въезд в Косово автомобилей с сербскими номерами. Об этом заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович, передает РТС.

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Во время посещения гарнизонов в приграничном городе Нови-Пазар Стефанович заявил, что сербская армия готовится защищать людей, если произойдет что-то угрожающее их жизни. По его словам, Сербия хочет донести до Косово, что "погром сербского народа больше не повторится".

Сколько будет действовать повышенная боеготовность, власти Сербии не уточняют.

СПРАВКА. Конфликт между Косово и Сербией обострился 19 сентября. Власти Косово запретили въезд в страну автомобилям с сербскими номерами. Свои действия они объяснили тем, что и Сербия не пускает машины с косовскими номерными знаками на протяжении многих лет. В результате на границе вспыхнули протесты. Сотни косовских сербов на машинах заблокировали дороги, ведущие к пограничным пунктам. На линии разграничения со стороны Косово уже расставили бронетехнику и специальную полицию.

Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Республику признают 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Сербия до сих пор не признает Косово. Также его независимость отказалась признавать Украина, как и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

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Елизавета Кумбер
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Небойша Стефанович граница косово сербия войска
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