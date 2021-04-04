В Косово избрали президента – парламент проголосовал за Вьосу Османи

Сегодня, 4 апреля, Ассамблея Косово выбрала президентом страны кандидата от левонационалистической партии Самоопределение (Vetevendosje) Вьосу Османи. Об этом сообщается на сайте косовского парламента.

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Как отмечается, Османи выбрали в третьем туре, за нее проголосовал 71 депутат. Всего в Ассамблее 120 депутатов, голосовали – 82, 11 бюллетеней признали недействительными. Второго кандидата – Насуфа Бейту – не поддержал ни один парламентарий.

Оппозиционные партии косовских албанцев и десять депутатов сербской национальности бойкотировали голосование.

Сейчас представители партии Самоопределение занимают все ключевые должности в Косово: спикер парламента – Глаук Конюфка, глава правительства – лидер партии Альбин Курти. На выборах 14 февраля партия получила 67 мест в парламенте.

Османи исполняла обязанности президента с 5 ноября 2020 года.

СПРАВКА. Провозглашение независимости Косово от Сербии произошло в феврале 2008 года. Украина не признает государство Косово, придерживаясь принципа безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в международно-признанных границах. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

5 сентября 2020 года Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений.

Украина признает паспорта Косово, хотя и не признала его как независимое государство.

5 ноября президент Косово Хашим Тачи подал в отставку – он предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях.

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Наталия Медведева

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