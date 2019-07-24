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Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками

Фото: pixabay.com
24.07.2019, 07:35

Пограничники КНДР 17 июля захватили российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8"

Северокорейские пограничники захватили российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8". Это произошло еще 17 июля, но стало известно об этом только вчера, 23 июля, уточняет Медуза.

Судно было задержано в 53 морских милях от берега по причине якобы незаконного пересечения границы. "Почему-то корейцы придумали, что 50 миль - это "зона их военного охранения", никаким международным институтом не признанная. Это нам сказали в посольстве", - отметил совладелец компании Виктор Седлер.

На борту судна находились 17 моряков - 15 граждан России и два гражданина Южной Кореи. Они задержаны.

Вчера истребители-перехватчики ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как российский стратегический бомбардировщик зашел в воздушное пространство этой страны.

Минобороны РФ отрицает, что их самолеты вошли в воздушное пространство Южной Кореи.

Начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен выразил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву протест в связи с инцидентом.

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происшествие Сянхайлинь-8
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