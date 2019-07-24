Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками

Северокорейские пограничники захватили российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8". Это произошло еще 17 июля, но стало известно об этом только вчера, 23 июля, уточняет Медуза.
Судно было задержано в 53 морских милях от берега по причине якобы незаконного пересечения границы. "Почему-то корейцы придумали, что 50 миль - это "зона их военного охранения", никаким международным институтом не признанная. Это нам сказали в посольстве", - отметил совладелец компании Виктор Седлер.
На борту судна находились 17 моряков - 15 граждан России и два гражданина Южной Кореи. Они задержаны.
Вчера истребители-перехватчики ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как российский стратегический бомбардировщик зашел в воздушное пространство этой страны.
Минобороны РФ отрицает, что их самолеты вошли в воздушное пространство Южной Кореи.
Начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен выразил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву протест в связи с инцидентом.