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Северный поток. В день диверсий в этом районе Балтийского моря видели подлодки РФ – CNN

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 12:09
Северный поток. В день диверсий в этом районе Балтийского моря видели подлодки РФ – CNN - Фото
Российская подлодка (фото - ЕРА)

Канал CNN со ссылкой на представителей западной разведки пишет, что 26 сентября в районе Балтийского моря, где произошли взрывы на дне, повредившие газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2, видели российские военные корабли и подлодки.

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Канал ссылается на двух представителей западной разведки и еще одним источник, знакомый с этим вопросом, хотя и указывает – "неясно, имели ли корабли какое-либо отношение к этим взрывам, но это один из многих факторов, которые будут изучать следователи".

По словам одного датского военного чиновника, российские корабли регулярно ходят в этом районе.

"Мы видим их каждую неделю. Российская активность в Балтийском море усилилась в последние годы. Они довольно часто проверяют нашу осведомленность как в море, так и в воздухе", – сказал он.

СПРАВКА. Вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов СП-1 и СП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитках. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от о-ва Борнхольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый – в 02:03 ночи, второй – в 19:04. ЦРУ предупреждало ФРГ об угрозе атаки на газопроводы за несколько недель до них. Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ. Вечером 28 сентября обнаружено четвертое место разрыва труб.

Россия, пишет CNN, является "единственным актором в регионе, который, как считается, имеет как возможность, так и мотив для преднамеренного повреждения трубопроводов". Аргументация такова – утечка газа, который предназначен для Европы, еще больше повысит заоблачные цены на энергоносители в ЕС, после чего население этих стран взбунтуется осенью-зимой, потребует от властей снять санкции с РФ и перестать поддерживать Украину.

Но высокопоставленные западные чиновники пока не приписывают нападение России или какой-либо другой стране, тогда как в Москве напрямую обвинили в этом США.

Трое официальных лиц США заявили, что у Вашингтона "пока нет подробного объяснения" потенциальным диверсиям.

Читайте колонку: Путин не хочет просто отключить газ ЕС. Нужно же немного поиграть в любимый шантаж

Євген Пилипенко
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