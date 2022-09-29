Северный поток. В день диверсий в этом районе Балтийского моря видели подлодки РФ – CNN

Канал CNN со ссылкой на представителей западной разведки пишет, что 26 сентября в районе Балтийского моря, где произошли взрывы на дне, повредившие газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2, видели российские военные корабли и подлодки.

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Канал ссылается на двух представителей западной разведки и еще одним источник, знакомый с этим вопросом, хотя и указывает – "неясно, имели ли корабли какое-либо отношение к этим взрывам, но это один из многих факторов, которые будут изучать следователи".

По словам одного датского военного чиновника, российские корабли регулярно ходят в этом районе.

"Мы видим их каждую неделю. Российская активность в Балтийском море усилилась в последние годы. Они довольно часто проверяют нашу осведомленность как в море, так и в воздухе", – сказал он.

Россия, пишет CNN, является "единственным актором в регионе, который, как считается, имеет как возможность, так и мотив для преднамеренного повреждения трубопроводов". Аргументация такова – утечка газа, который предназначен для Европы, еще больше повысит заоблачные цены на энергоносители в ЕС, после чего население этих стран взбунтуется осенью-зимой, потребует от властей снять санкции с РФ и перестать поддерживать Украину.

Но высокопоставленные западные чиновники пока не приписывают нападение России или какой-либо другой стране, тогда как в Москве напрямую обвинили в этом США.

Трое официальных лиц США заявили, что у Вашингтона "пока нет подробного объяснения" потенциальным диверсиям.

Выброс газа из Северного потока может стать одним из самых больших в истории, пишет Bloomberg.

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Євген Пилипенко

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