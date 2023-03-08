Северный поток. В Германии после взрывов обыскали лодку, вероятно, причастную к диверсиям
Федеральная прокуратура Германии в комментарии CNN сообщила, что в январе 2023 года обыскала лодку, которая, вероятно, перевозила взрывчатку, использованную для подрыва газопроводов Северный поток.
Издание отмечает, что комментарий прокуратуры появился после того, как СМИ начали распространять информацию о причастности Украины к диверсиям на газопроводах.
Немецкие правоохранители заявили, что сейчас идет экспертиза изъятых следов и предметов.
"Лица злоумышленников и их мотивы устанавливаются", — говорится в сообщении.
Прокуратура Германии также добавляет, что у нее нет оснований подозревать сотрудников немецкой компании, арендовавшей судно.
В то же время CNN приводит данные расследования немецкой телерадиокомпании ARD, в котором говорится, что на судне находились шесть человек: один капитан, два водолаза, два помощника водолаза и врач.
По данным ARD, национальность этих шести человек неизвестна. Телеканал сообщил, что группа использовала профессионально поддельные паспорта для аренды лодки.
Журналисты также сообщают, что лодка вернулась в грязном состоянии, а следователи, согласно исследованию телеканала, смогли найти следы взрывчатки в каюте.
Немецкая прокуратура отказалась предоставить какую-либо дополнительную информацию, когда ее попросили рассказать подробности.
- В сентябре 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодными для эксплуатации. Одна нить Северного потока-2, по российской информации, осталась в рабочем состоянии, хотя в Европе сомневаются в этом.
- 3 марта 2023 года было заявлено, что Россия собирается законсервировать поврежденные взрывами газопроводы СП-1 и СП-2 и не будет восстанавливать их.
- 7 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к "казусу", который произошел в Балтийском море с газопроводами. То же сказал министр обороны Алексей Резников.
- 8 марта британское издание The Times опубликовало материал, в котором говорится, что западной разведке известно вероятное имя украинского гражданина, подозреваемого в финансировании диверсий.
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