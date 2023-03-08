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Северный поток. В Германии после взрывов обыскали лодку, вероятно, причастную к диверсиям

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 18:46
Северный поток. В Германии после взрывов обыскали лодку, вероятно, причастную к диверсиям - Фото
Северный поток 2 (Фото: ЕРА)

Федеральная прокуратура Германии в комментарии CNN сообщила, что в январе 2023 года обыскала лодку, которая, вероятно, перевозила взрывчатку, использованную для подрыва газопроводов Северный поток.

Издание отмечает, что комментарий прокуратуры появился после того, как СМИ начали распространять информацию о причастности Украины к диверсиям на газопроводах.

Немецкие правоохранители заявили, что сейчас идет экспертиза изъятых следов и предметов.

"Лица злоумышленников и их мотивы устанавливаются", — говорится в сообщении.

Прокуратура Германии также добавляет, что у нее нет оснований подозревать сотрудников немецкой компании, арендовавшей судно.

В то же время CNN приводит данные расследования немецкой телерадиокомпании ARD, в котором говорится, что на судне находились шесть человек: один капитан, два водолаза, два помощника водолаза и врач.

По данным ARD, национальность этих шести человек неизвестна. Телеканал сообщил, что группа использовала профессионально поддельные паспорта для аренды лодки.

Журналисты также сообщают, что лодка вернулась в грязном состоянии, а следователи, согласно исследованию телеканала, смогли найти следы взрывчатки в каюте.

Немецкая прокуратура отказалась предоставить какую-либо дополнительную информацию, когда ее попросили рассказать  подробности.

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Мілана Головань
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