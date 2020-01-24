Сейм Польши одобрил законопроект о наказании судей за критику

Суд (фото - pixabay.com)

Сейм Польши 23 января принял законопроект о наказании судей за критику. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"За" проголосовали 234 депутата от правящей партии Закон и справедливость (ЗиС). "Против" - 211 оппозиционных депутатов, девять воздержались. Законопроект предполагает наказание судей за критику проводимых правительством реформ в сфере юстиции.

17 января Сенат Польши отверг этот законопроект благодаря тому, что в верхней палате польского парламента представители оппозиции имеют незначительное большинство.

"Против" проголосовали 51 членов Сената, "за" - 48.

"Теперь судьбу законопроекта решит президент Анджей Дуда, близкий к ЗиС. В правящей партии заявляют, что реформы нужны для борьбы с коррупцией", - отмечается в сообщении.

Критики опасаются, что будет нанесен удар по независимости органов юстиции. Председатель Верховного суда Польши Малгорзата Герсдорф назвала этот законопроект "законом намордника".