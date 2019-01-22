Шпионы США и КНДР сотрудничают уже десять лет - WSJ

Дональд Трамп и Ким Чен Ын (фото: EPA)

Американская и северокорейская разведки тайно сотрудничали на протяжении почти 10 лет. Секретный канал связи часто помогал во время роста напряжения между США и КНДР обмениваться "политзаключенными". Об этом пишет WSJ.

По информации источника, представители ЦРУ в 2012 году дважды встречались со своими визави в КНДР; само же "двустороннее взаимодействие" США и КНДР началось еще в 2009 году.

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Также благодаря взаимодействию разведорганов двух стран в прошлом году прошел исторический саммит в Сингапуре, на котором обсуждалось в том числе ядерное разоружение КНДР.

По словам Дэниела Рассела, чиновника из Госдепа при администрации президента Обамы, в КНДР слабо развит институт международных отношений, потому всегда нужно уметь говорить "с парнями с позиции силы".

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