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Штат Миссури подает в суд на Китай из-за пандемии коронавируса

Штат Миссури подает в суд на Китай из-за пандемии коронавируса - Фото
Фото: Jerome Favre/EPA
22.04.2020, 09:12

Генпрокурор Миссури считает, что власти и компартия Китая могли предотвратить пандемию коронавируса, он направил иск к властям КНР в суд штата

Американский штат Миссури подал иск на власти и коммунистическую партию Китая из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил генпрокурор штата Эрик Шмитт, сообщает DW.

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Шмитт считает, что власти Китая вводили общественность в заблуждение, скрывали важную информацию о COVID-19, отрицали факты передачи коронавируса от человека к человеку и якобы прятали защитное снаряжение. Прокурор уверен, что пандемию можно было предотвратить.

Иск направлен в суд штата Миссури, ответчиками будут китайские власти, компартия Китая, ряд министерств, руководство провинции Хубэй и города Ухань.

Прокурор заявил, что пандемия непосредственно коснулась Миссури, тысячи людей заболели, многие умерли (по последним данным, в штате выявлен 5941 случай COVID-19, 220 из них летальные). Он подчеркнул, что многие предприятия малого бизнеса в штате были вынуждены закрыться из-за эпидемии, и теперь их сотрудникам сложно прокормить свои семьи.

  • 19 апреля президент США Трамп заявил, что ряд штатов начнут ослаблять карантин в ближайшие дни.
  • За сутки в США умерло 2826 человек, всего летальных случаев COVID-19 более 45 000, всего заболевших более 800 000.

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Денис Юдин
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Китай США суд Миссури коронавирус COVID-19
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