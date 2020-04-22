Штат Миссури подает в суд на Китай из-за пандемии коронавируса

Фото: Jerome Favre/EPA

Американский штат Миссури подал иск на власти и коммунистическую партию Китая из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил генпрокурор штата Эрик Шмитт, сообщает DW.

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Шмитт считает, что власти Китая вводили общественность в заблуждение, скрывали важную информацию о COVID-19, отрицали факты передачи коронавируса от человека к человеку и якобы прятали защитное снаряжение. Прокурор уверен, что пандемию можно было предотвратить.

Иск направлен в суд штата Миссури, ответчиками будут китайские власти, компартия Китая, ряд министерств, руководство провинции Хубэй и города Ухань.

Прокурор заявил, что пандемия непосредственно коснулась Миссури, тысячи людей заболели, многие умерли (по последним данным, в штате выявлен 5941 случай COVID-19, 220 из них летальные). Он подчеркнул, что многие предприятия малого бизнеса в штате были вынуждены закрыться из-за эпидемии, и теперь их сотрудникам сложно прокормить свои семьи.

19 апреля президент США Трамп заявил, что ряд штатов начнут ослаблять карантин в ближайшие дни.

ослаблять карантин За сутки в США умерло 2826 человек , всего летальных случаев COVID-19 более 45 000, всего заболевших более 800 000.

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