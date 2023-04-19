Штайнмайер в Варшаве попросил прощения за преступления нацистов и поддержал Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на мемориальных мероприятиях в честь 80-летия восстания в Варшавском гетто вновь заявил об ответственности немцев за геноцид евреев во время Второй мировой войны и попросил прощения "за преступления, совершенные немцами". Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами", – заявил президент Германии в присутствии президента Польши Анджея Дуды и президента Израиля Ицхака Герцога.

Штайнмайер сказал, что примирение Польши и Израиля с немецкой нацией – это "бесконечно ценный подарок", и заверил, что для немцев "ответственность за нашу историю не имеет конечной точки" и останется для них "напоминанием и миссией в настоящем и будущем".

Президент ФРГ также сказал, что в Европе никогда не должна была вновь начинаться война, подобная российскому вторжению в Украину, и заявил, что Германия "твердо стоит на стороне Украины вместе с Польшей и другими союзниками" и поддерживает Украину "в гуманитарном, политическом и военном отношении".

25 декабря 2022 года президент ФРГ заявил, что справедливый мир в Украине не должен поощрять захват территорий российскими оккупантами.

24 февраля 2023 года Штайнмайер заявил: Россия должна осознать, что в развязанной ею преступной войне для нее не может быть победы.

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Сергій Бережний

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