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Штайнмайер в Варшаве попросил прощения за преступления нацистов и поддержал Украину

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 15:37
Штайнмайер в Варшаве попросил прощения за преступления нацистов и поддержал Украину - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото - EPA)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на мемориальных мероприятиях в честь 80-летия восстания в Варшавском гетто вновь заявил об ответственности немцев за геноцид евреев во время Второй мировой войны и попросил прощения "за преступления, совершенные немцами". Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами", – заявил президент Германии в присутствии президента Польши Анджея Дуды и президента Израиля Ицхака Герцога.

Штайнмайер сказал, что примирение Польши и Израиля с немецкой нацией – это "бесконечно ценный подарок", и заверил, что для немцев "ответственность за нашу историю не имеет конечной точки" и останется для них "напоминанием и миссией в настоящем и будущем".

Президент ФРГ также сказал, что в Европе никогда не должна была вновь начинаться война, подобная российскому вторжению в Украину, и заявил, что Германия "твердо стоит на стороне Украины вместе с Польшей и другими союзниками" и поддерживает Украину "в гуманитарном, политическом и военном отношении".

Читайте также: Штайнмайер заявил, что в РФ "нет места старым мечтам". Назвал Путина "одержимым империей" 

Сергій Бережний
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Германия Израиль польша ответственность варшава поддержка Украины франк-вальтер шайнмайер
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