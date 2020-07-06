Сибирь снова горит. Три млн га в России объяты огнем

Российское отделение Greenpeace заявило, что пожары в Сибири уже приобрели масштаб экологической катастрофы

В Сибири снова лесные пожары на трех млн гектаров леса. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным издания, первые возгорания были зафиксированы еще в марте.

В Европейской службе мониторинга атмосферы заявили, что в июне масса выбросов углерода из-за пожаров в Сибири составила 16,3 млн тонн. Это выше показателей 2019 года и в девять раз больше, чем в 2018 году.

Российское отделение Greenpeace отмечает, что пожары уже приобрели масштаб экологической катастрофы, а "количество термоточек – температурных аномалий земной поверхности, уже больше средних пиковых значений за последние 19 лет".

Экоактивисты констатируют, что, как и в прошлом году, российские власти не будут тушить 90% пожаров из-за "экономической нецелесообразности".

"Но несмотря на то, что огонь к городам и поселкам не приближается, россиянам, которые живут за тысячи километров от горящих лесов, снова придется вдыхать едкий дым", - отмечают экоактивисты.

В июле 2019 года л в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе . есные пожары в России были зафиксированы в десяти регионах:

Российский губернатор заявил, что тушить лесные пожары "бесполезно и где-то даже и вредно".

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Наталия Софиенко

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