Силовики в РФ отпустили задержанных крымских татар

Полиция Москвы отпустила задержанных крымскотатарских активистов. Об этом Громадському сообщил адвокат задержанных Александр Пиховкин.
По словам Пиховкина, участникам протеста инкриминируют нарушение правил проведения массовых мероприятий. "Сотрудники полиции вели себя с ними корректно", - заявил адвокат.
При этом Пиховкин добавил, что были и нарушения. Задержанным не разрешили участвовать в производстве на родном языке и было нарушено право задержанных на защиту. По словам адвоката, задержанным участникам митинга угрожает штраф, или 40 часов обязательных работ.
Ранее крымскотатарские активисты вышли на протестную акцию на Красную площадь в Москве, где их задержала полиция. У задержанных в руках были плакаты с надписями "Наши дети не террористы" и "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием".
Ранее в Ростове-на-Дону российский суд вынес приговоры фигурантам первого симферопольского дела Хизб ут-Тахрир.
27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели обыски в домах крымскотатарских активистов. В результате было арестовано 24 крымско-татарских активиста.