Силовики в РФ отпустили задержанных крымских татар

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Полиция Москвы отпустила задержанных крымскотатарских активистов. Об этом Громадському сообщил адвокат задержанных Александр Пиховкин.

По словам Пиховкина, участникам протеста инкриминируют нарушение правил проведения массовых мероприятий. "Сотрудники полиции вели себя с ними корректно", - заявил адвокат.

При этом Пиховкин добавил, что были и нарушения. Задержанным не разрешили участвовать в производстве на родном языке и было нарушено право задержанных на защиту. По словам адвоката, задержанным участникам митинга угрожает штраф, или 40 часов обязательных работ.

Ранее крымскотатарские активисты вышли на протестную акцию на Красную площадь в Москве, где их задержала полиция. У задержанных в руках были плакаты с надписями "Наши дети не террористы" и "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием".

Ранее в Ростове-на-Дону российский суд вынес приговоры фигурантам первого симферопольского дела Хизб ут-Тахрир.

27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели обыски в домах крымскотатарских активистов. В результате было арестовано 24 крымско-татарских активиста.