Сирия заявила, что Израиль разбомбил военный аэродром в Холмсе

Сирия, удар (фото - SANA)

Военные Израиля нанесли ракетный удар по аэродрому Т4 в сирийском Хомсе. Об этом сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

Согласно сообщению, средства противовоздушной обороны Сирии сбили две выпущенные ракеты. Одна упала на территорию военного объекта.

Сирия заявляет о гибели одного своего военного и ранении двух других. Также сказано, что разрушен склад с боеприпасами, повреждены некоторые здания и техника.

1 июня израильская армия сообщила, что из Сирии были выпущены две ракеты в направлении Голанских высот, территории, суверенитет Израиля над которой 25 марта 2019 года признал президент США Дональд Трамп. Это решение осудили в Брюсселе, Лиге арабских государств, Турции, Сирии, Иране, России и некоторых других странах. После эскалации боев за последний месяц в Идлибе погибли около тысячи человек.

Читайте также: Премьер Израиля хочет назвать поселение на Голанах в честь Трампа