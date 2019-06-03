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03.06.2019, 07:31

Сирия заявила, что Израиль разбомбил военный аэродром в Холмсе

Сирия заявила, что Израиль разбомбил военный аэродром в Холмсе - Фото
Сирия, удар (фото - SANA)

Государственное телевидение сообщает об одном погибшем и двух раненых военных

Военные Израиля нанесли ракетный удар по аэродрому Т4 в сирийском Хомсе. Об этом сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

Согласно сообщению, средства противовоздушной обороны Сирии сбили две выпущенные ракеты. Одна упала на территорию военного объекта. 

Сирия заявляет о гибели одного своего военного и ранении двух других. Также сказано, что разрушен склад с боеприпасами, повреждены некоторые здания и техника.

1 июня израильская армия сообщила, что из Сирии были выпущены две ракеты в направлении Голанских высот, территории, суверенитет Израиля над которой 25 марта 2019 года признал президент США Дональд Трамп. Это решение осудили в Брюсселе, Лиге арабских государств, Турции, Сирии, Иране, России и некоторых других странах. После эскалации боев за последний месяц в Идлибе погибли около тысячи человек.

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Теги: Сирия, Израиль, ракетный удар, аэродром, Холмс
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