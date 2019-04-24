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24.04.2019, 09:46

Премьер Израиля хочет назвать поселение на Голанах в честь Трампа

Премьер Израиля хочет назвать поселение на Голанах в честь Трампа - Фото
Фото: Twitter/netanyahu

После Пасхи израильский премьер Биньямин Нетаньяху официально представит соответствующее предложение

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении назвать в честь американского президента Дональда Трампа новое поселение на Голанских высотах. Об этом он сообщиол в своем Twitter.

По словам Нетаньяху, "израильтяне были глубоко тронуты, когда президент Трамп принял историческое решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

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"Поэтому после пасхального празднования я намерен представить правительству резолюцию, призывающую создать новую общину на Голанских высотах имени президента Дональда Трампа", - сообщил он.

25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп признал суверенитетИзраиля над Голанскими высотами. Это решение осудили в Брюсселе, Лиге арабских государств, Турции, Сирии, Иране, России и некоторых других странах.

Принадлежность стратегически важных Голан с 1967 года, когда Израиль в ходе войны захватил большую часть региона (и в 1981-м аннексировал его), является одним из наиболее спорных вопросов в арабо-израильском конфликте. ООН считает аннексированные районы Голан сирийской территорией, оккупированной Израилем.

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Теги: Голаны, Биньямин Нетаньяху, Израиль, дональд трамп, голанские высоты
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