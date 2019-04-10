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10.04.2019, 07:10

Помпео доступно объяснил, почему Крым - не Голаны

Помпео доступно объяснил, почему Крым - не Голаны - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Израиль захватил Голанские высоты, чтобы иметь возможность обороняться во враждебной среде, а Россия не оборонялась и оккупировала Крым "просто так"

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В отличие от ситуации с захватом россиянами Крыма, территория Голанских высот на Ближнем Востоке была аннексирована Израилем после того, как он "подвергся нападению и оборонялся, потому что его существование было под угрозой". Так объяснил разницу между Крымом и Голанами госсекретарь США Майкл Помпео, пишет Deutsche Welle.

Помпео утверждает, что захват Голанских высот был необходим, "чтобы продолжать защищаться" от враждебного Израилю окружения, в частности сирийского режима.

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"Россия же не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы. Не может быть более разных ситуаций, чем эти", - заявил Помпео на слушаниях в Сенате США.

25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудили в Брюсселе, Лиге арабских государств, Турции, Сирии, Иране, России и некоторых других странах.

Принадлежность стратегически важных Голан с 1967 года, когда Израиль в ходе войны захватил большую часть региона (и в 1981-м аннексировал его), является одним из наиболее спорных вопросов в арабо-израильском конфликте.

ООН считает аннексированные районы Голан сирийской территорией, оккупированной Израилем.

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Теги: агрессия России, Голаны, Майкл Помпео, Израиль, Крым, оккупация
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