Сирию покинула первая группа американских военных

Фото: Aljazeera

Из Сирии выехала первая группа американских военных - в соответствии с решением президента США Дональда Трампа о выведении контингент из страны. Об этом сообщает Anadolu.

Группа из 50-ти военнослужащих на бронированных автомобилях Hummer и грузовиках оставила базу в провинции Эль-Хасак и направились в Ирак.

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Военные США в Сирии размещаются на 18 базах. В Пентагоне заявляли, что вывод войск продлится около трех месяцев.

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19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

Сообщалось, что США могут оставить оружие курдским подразделениям, боровшимся с Исламским государством в Сирии.