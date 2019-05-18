Скандал с деньгами РФ в Австрии: Курц призвал к досрочным выборам

Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Канцлер Австрии Себастьян Курц попросил провести досрочные выборы после того, как его вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает ВВС.

Правоцентристская Народная партия Курца находится в правительстве вместе с крайне правой Австрийской партией свободы, лидером которой является Штрахе.

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"Я предложил президенту республики как можно скорее провести новые выборы", - сказал Курц.

"После вчерашнего видео я должен честно сказать: хватит", - добавил он.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что после отставки Штрахе необходимы досрочные выборы.

Он сказал, что говорил об этом с Курцем и что они обсудят следующие шаги в воскресенье.

Ранее журналисты немецких изданий Sueddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали секретные видеозаписи встречи вице-канцлера Австрии, лидера Австрийской партии Свободы Хайнц-Кристиана Штрахе с некой состоятельной россиянкой на Ибице в 2017 году.

На записях присутствует Штрахе, Гуденус, его жена, неизвестный мужчина, а также женщина, которая разговаривает на русском и английском. Ее представили австрийским политиками как Алену Макарову, племянницу олигарха из окружения президента России Владимира Путина.

Женщина и ее компаньон на видео обещали выкупить 50% влиятельной венской газеты Kronen-Zeitung с целью вести в ней линию FPO. В обмен они рассчитывали на "понимание" партии.

Штрахе подал в отставку.

То же самое сделал глава парламентской фракции Австрийской партии свободы Йоханн Гуденус.