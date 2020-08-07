Следствие назвало причины смерти бывшей девушки принца Гарри

По данным следствия, Кэролайн Флэк совершила самоубийство из-за страха судебного преследования и публичной огласки процесса

Бывшая девушка британского принца Гарри и известная телеведущая Кэролайн Флэк умерла в результате самоубийства, которое она совершила, якобы опасаясь предстать перед судом за нападение на своего бойфренда Льюиса Бертона. Об этом заявила коронер, расследовавшая обстоятельства гибели, передает Sky News.

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"Хотя общее неустойчивое (психическое, - ред.) состояние было фоном и важным моментом в ее смерти, я считаю, что причиной ее смерти было то, что теперь она знала, что ее преследуют по закону. Она знала, что столкнется со СМИ, публичностью - и все это обрушится на нее", - говорит коронер.

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Во время расследования мать звезды заявляла суду, что ее дочь "не способна на насилие", и обвиняла правоохранителей в том, что они "пристали к ней" из-за статуса знаменитости. Она описала телеведущую как веселую, "самоуверенную, добрую, верную" женщину, но при этом "полную страхов".

Бойфренд Флэк также сказал, что не поддерживает обвинение. Он заявил коронеру, что девушка была "очень расстроена, фактически опустошена" в последний раз, когда он ее видел.

Флэк тайно встречалась с британским принцем Гарри в 2009 году. Они расстались, когда об отношениях стало известно прессе. В 2015 году она объясняла, что после публичной огласки "уже не была Кэролайн Флэк, телеведущей, а была Кэролайн Флэк, девушкой принца Гарри", передает Express.co.uk.

В декабре 2019-го ее обвинили в нападении на бойфренда. Флэк признала, что ударила мужчину, узнав о возможной измене. В феврале 2020-го, за несколько дней до начала судебного процесса, ее нашли в мертвой дома в Лондоне.

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Марк Сировой

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