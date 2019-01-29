Служащая миллиардера провела 3 дня в сломавшемся лифте на работе

Фото: ВВС

В Нью-Йорке женщина застряла в лифте в доме своего работодателя-миллиардера и провела там 3 дня. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местных властей.

53-летняя Маритес Фортализа зашла в лифт в доме банкира Уоррена Стивенса вечером в пятницу, а спасли ее оттуда только утром в понедельник, когда в 10 утра спасатели приехали на срочный вызов и смогли открыть дверь.

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По словам спасателей, госпожа Фортализа застряла в лифте между вторым и третьим этажом дома, находящегося на Манхэттене рядом с Центральным парком. Во время выходных в доме никого не было.

Сейчас Фортализа находится в больнице, она обезвожена, но в стабильном состоянии.

Стивенсы заявили, что считают женщину членом семьи и очень ценят, представитель семьи поехал вместе с ней в больницу.

Идет расследование инцидента.

Уоррен Стивенс - глава инвестиционного банка Stephens Inc, расположенного в городе Литл-Рок, штат Арканзас.

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