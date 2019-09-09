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Смертельная жара во Франции: более тысячи погибших

Смертельная жара во Франции: более тысячи погибших - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
09.09.2019, 08:31

Наиболее часто жертвами высокой температуры воздуха становились старики и дети

Французские власти подсчитали, что из-за рекордной жары в стране погибли около 1500 человек. Об этом сообщает DW со ссылкой на министра здравоохранения Аньес Бьюзен.

Пик жары был зафиксирован 28 июня. В городе Верарг под Монпелье столбик термометра достиг показателя в 46 градусов по Цельсию. В других городах региона температура достигала 45 градусов.

Жертвами столь сильной жары стали около 1500 французов. Возраст половины из них превышал 75 лет. Были среди погибших и дети.

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