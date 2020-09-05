СМИ пишут, что Трамп назвал погибших американских военных "лохами". В Белом доме отрицают

Трамп якобы назвал "неудачниками" 1800 американских солдат, погибших во время Первой мировой войны во Франции

Президент США Дональд Трамп назвал фейком сообщения ряда СМИ о том, что назвал 1800 американских военных, погибших во Франции во время Первой мировой войны, "лохами" и "неудачниками". Об этом пишет ВВС.

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Информация о высказываниях Трампа была впервые опубликована в журнале Atlantic, а некоторые детали были подтверждены Associated Press и Fox News.

Ветеранские организации резко раскритиковали Трампа после этих публикаций.

По информации Atlantic, в 2018 году, во время рабочей поездки во Францию, Трамп отменил посещение американского кладбища под Парижем, потому что, по его словам, оно было "заполнено неудачниками". По словам источников издания, Трамп был раздражен тем, что дождь растрепал его волосы.

Справка. На кладбище, которое должен был посетить президент США, похоронены 1800 американских солдат, погибших в битве при Белло Вуд. Это сражение помогло предотвратить наступление Германии на Париж во время Первой мировой войны и почитается Корпусом морской пехоты США.

Сообщение Atlantic было основано на анонимных источниках, но Associated Press сообщило, что независимо подтвердило многие из замечаний. Корреспондент Fox News сказала, что также подтвердила некоторые замечания.

В 2018 году Белый дом заявил, что визит на кладбище был отменен, поскольку вертолет президента не мог взлететь из-за плохой погоды. ВМС США также заявили, что отменили поездку на кладбище из-за дождя в ответ на запрос репортера Buzzfeed.

Трамп резко выступил против этих сообщений, назвав их "фейковыми новостями".

"Как можно было подумать, что я буду делать негативные заявления в адрес наших военных и наших павших героев, когда никто не сделал того, что я сделал с военными бюджетами, с повышением зарплаты нашим военным", - сказал он. "Это позорная ситуация для журнала, это ужасный журнал", - добавил он.

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что он провел с Трампом большую часть поездки во Францию и никогда не слышал, чтобы он использовал слова, описанные в статье.

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Вадим Ребрина

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