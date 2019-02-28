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28.02.2019, 07:45

"Смотрит весь мир": второй день переговоров Трампа и Ким Чен Ына

"Смотрит весь мир": второй день переговоров Трампа и Ким Чен Ына - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США перед встречей с лидером КНДР заявил, что не намерен торопиться заключить "правильную сделку"

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Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в четверг, 28 февраля, продолжили переговоры в столице Вьетнама Ханой в формате встречи с глазу на глаз. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Трамп сообщил, что не намерен торопиться заключить "правильную сделку" и что он преисполнен "хорошими идеями".

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"Если отношения хорошие, то может произойти немало хороших вещей", - заявил он перед встречей с лидером КНДР.

Ким Чен Ын отметил, что на их встречу смотрит "весь мир", а некоторым она представляется сюжетом из "фантастического фильма".

Ожидается, что именно в этот день состоятся самые важные переговоры, которые могут завершиться совместным заявлением и подписанием документа, подробности о котором пока не появились.

"Одной из тем диалога является мирный договор между КНДР и Южной Кореей, который может прийти на смену соглашению о перемирии, остановившему Корейскую войну", - отмечается в сообщении.

Переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном начались в среду. Перед встречей Трамп написал в Twitter: "Ким Чен Ын и я очень постараемся достичь результатов по денуклеаризации, а затем превратить Северную Корею в великую экономическую державу. Полагаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны в этом".

27 февраля Трамп назвал первый раунд переговоров "очень хорошим" и заявил, что с нетерпением ждет продолжения разговора 28 февраля.

Цели второго саммита президента США и лидера Северной Кореиво Вьетнаме сосредоточены, главным образом, на трех основных направлениях: улучшении двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и ядерном разоружении КНДР. 

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Теги: денуклеаризация, дональд трамп, ким чен ын, договор
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