Трамп дал оценку первому раунду переговоров с Кимом: видео

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Во Вьетнаме 27 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Американский лидер назвал первый раунд переговоров "очень хорошим" и заявил, что с нетерпением ждет продолжения разговора 28 февраля. Об этом сообщает Трамп написал у себя в Twitter.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS Реклама 27 февраля 2019 г.

Основной темой переговоров между лидерами США и КНДР, как и на первом саммите в Сингапуре в июне 2018 года, стало ядерное разоружение Пхеньяна.

Трамп ранее заявлял, что уверен в успешности саммита. Он также сказал, что у КНДР большой потенциал и она будет успешной, если будет безъядерной.

Цели второго саммита президента США и лидера Северной Кореиво Вьетнаме сосредоточены, главным образом, на трех основных направлениях: улучшении двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и ядерном разоружении КНДР.