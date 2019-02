Трамп дал оценку первому раунду переговоров с Кимом: видео

Во Вьетнаме 27 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Американский лидер назвал первый раунд переговоров "очень хорошим" и заявил, что с нетерпением ждет продолжения разговора 28 февраля. Об этом сообщает Трамп написал у себя в Twitter.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS