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27.02.2019, 22:23

Трамп дал оценку первому раунду переговоров с Кимом: видео

Трамп дал оценку первому раунду переговоров с Кимом: видео - Фото
Фото: EPA

Американский лидер заявил, что с нетерпением ждет продолжения разговора

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Во Вьетнаме 27 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Американский лидер назвал первый раунд переговоров "очень хорошим" и заявил, что с нетерпением ждет продолжения разговора 28 февраля. Об этом сообщает Трамп написал у себя в Twitter.

Основной темой переговоров между лидерами США и КНДР, как и на первом саммите в Сингапуре в июне 2018 года, стало ядерное разоружение Пхеньяна.

Трамп ранее заявлял, что уверен в успешности саммита. Он также сказал, что у КНДР большой потенциал и она будет успешной, если будет безъядерной.

Цели второго саммита президента США и лидера Северной Кореиво Вьетнаме сосредоточены, главным образом, на трех основных направлениях: улучшении двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и ядерном разоружении КНДР. 

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, вьетнам, видео
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