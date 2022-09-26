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Сноуден стал гражданином России

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 19:15
Сноуден стал гражданином России - Фото
Фото: Википедия

Российский диктатор Владимир Путин 26 сентября принял в гражданство России Эдварда Сноудена – бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, который в 2013 году слил в СМИ секретную информацию о программах слежки спецслужб за американскими гражданами и сбежал в Россию.

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Указ Путина №673 опубликован на российском портале правовой информации.

Сноудену грозит в США до 30 лет лишения свободы за разглашение секретных сведений.

В России Сноуден получил временное разрешение на проживание, а затем – бессрочный вид на жительство.

В ноябре 2020 года он сообщил, что намерен подать документы на получение российского гражданства.

От гражданства США он не отказывается.

Андрій Водяний
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Россия США шпионы эдвард сноуден
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