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15.05.2019, 06:55

Снова перехвачены два российских истребителя над Балтикой

Снова перехвачены два российских истребителя над Балтикой - Фото
Фото: EPA

Два российских истребителя Ил-22 и Су-27 перехвачены над Балтийским морем

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Венгерские истребители Gripen, которые базируются на литовском аэродроме Шяуляй, 14 мая второй раз за последние сутки поднялись по тревоге в небо над Балтикой на перехват российских военных самолетов. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на Министерство обороны Венгрии.

На помощь им вылетели также британские самолеты Eurofighter Typhoon с эстонской базы Амари.

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По информации венгерского оборонного ведомства, российские Ил-22 и Су-27 совершали полетные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, однако не вели радиосвязи с авиадиспетчерскими службами стран Балтии.

Венгерские и британские истребители, которые патрулируют этот воздушный сектор на высоте 8600 метров, осуществили маневр перехвата российских военных самолетов, вернувшись на аэродромы своего базирования в Литве и Эстонии.

13 мая Военно-воздушные силы Венгрии перехватили российский турбовинтовой военно-транспортный самолет Ан-26 в небе над Балтийским регионом.

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Теги: Венгрия, eurofighter typhoon, су-27, истребитель, балтийское море, gripen, Ил-22
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