Снова перехвачены два российских истребителя над Балтикой

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Венгерские истребители Gripen, которые базируются на литовском аэродроме Шяуляй, 14 мая второй раз за последние сутки поднялись по тревоге в небо над Балтикой на перехват российских военных самолетов. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на Министерство обороны Венгрии.

На помощь им вылетели также британские самолеты Eurofighter Typhoon с эстонской базы Амари.

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По информации венгерского оборонного ведомства, российские Ил-22 и Су-27 совершали полетные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, однако не вели радиосвязи с авиадиспетчерскими службами стран Балтии.

Венгерские и британские истребители, которые патрулируют этот воздушный сектор на высоте 8600 метров, осуществили маневр перехвата российских военных самолетов, вернувшись на аэродромы своего базирования в Литве и Эстонии.

13 мая Военно-воздушные силы Венгрии перехватили российский турбовинтовой военно-транспортный самолет Ан-26 в небе над Балтийским регионом.