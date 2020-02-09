Солдат, застреливший 20 человек в Таиланде, убит

Джакрапант Томма (Фото из Facebook)

Вчера был убит солдат, устроивший стрельбу в Таиланде на военной базе и в торговом центре, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек.

Заложники были освобождены силами безопасности в торговом центре Terminal 21 в Корате после 17-часовой операции. Официально сообщили о 20 погибших и 42 раненых.

Стрелок был идентифицирован как 32-летний Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак, откуда он и похитил оружие. Свои действия солдат транслировал через Facebook.

Солдат, вооруженный штурмовой винтовкой, застрелил на военной базе вышестоящего офицера и ранил нескольких других. Затем он направился в торговый центр, расположенный в девяти милях от базы в городе Корат, и открыл огонь там.

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