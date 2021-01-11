Соперник Саакашвили. Миллиардер из Грузии Иванишвили объявил об уходе из политики

Глава правящей в Грузии партии Грузинская мечта, миллиардер Бидзина Иванишвили, объявил о своем уходе из политики. Об этом говорится в его письме, опубликованном на сайте партии.

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Он назвал победу Грузинской мечты на осенних парламентских выборах "логичной и ожидаемой", а правящую команду – "безальтернативной". Иванишвили считает, что команда власти укомплектована людьми, которые смогут его заменить.

"Моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью дистанцироваться от уз власти. Я покидаю пост главы партии, как и саму партию, и возвращаюсь к своему частному образу жизни, который я вел до 2011 года", – написал он.

Одним из важных факторов решения Иванишвили также назвал свой возраст – через несколько недель ему исполнится 65 лет.

Одним из политоппонентов Иванишвили был Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и нынешний глава исполкома украинского Нацсовета реформ. В частности в 2018-м Саакашвили заочно осудили в Грузии за избиение депутата. Судебное разбирательство проходило на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент "правительство Иванишвили".

В 2011 году Иванишвили пришел в политику, создав оппозиционную партию Грузинская мечта. С ней он победил на парламентских выборах 2012 года и возглавил грузинский Кабмин.

В 2013 году он уходил из политики после победы на президентских выборах Георгия Маргвелашвили.

В 2018-м Иванишвили вернулся в политику и вновь был избран главой Грузинской мечты.

В 2020-м Грузинская мечта победила на парламентских выборах. Депутаты партии Саакашвили Единое национальное движение не признали результаты и подали заявления о прекращении своих полномочий.

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Марк Сировой

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