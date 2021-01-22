Сотни охранявших Капитолий гвардейцев заболели COVID-19 или ушли на карантин – Politico

В США сотни гвардейцев, прибывших в Вашингтон на инаугурацию Джо Байдена, дали положительный результат на COVID-19 или находятся на карантине в близлежащих отелях. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника в Нацгвардии США.

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Как отмечается, руководство гвардии отказалось назвать официальное количество заболевших, но армия и сенаторы обеспокоены масштабами заражений.

По информации Politico, проблема усугубилась в вечером 21 января, когда тысячам военнослужащих, несших службу в Капитолии США, приказали покинуть территорию Конгресса и отдыхать на улице и на ближайших подземных парковках.

В распоряжении Politico есть фотографии гвардейцев, сидящих и спящих на полу подземной парковки, в которой на 5000 человек был только один туалет.

В комитете Сената расследуют произошедшее, уделяя особое внимание игнорированию правил эпидемической безопасности, поскольку размещение тысяч человек в таких условиях создало опасность распространения COVID-19.

По словам сенаторов, неизвестно даже, кто именно отдал приказ о выводе военных из Конгресса. Они полагают, что это был офицер, не имеющий соответствующих полномочий.

Как отмечается, многие из 25 000 прибывших на инаугурацию гвардейцев покинут Вашингтон на этой неделе, но по словам трех официальных лиц, тысячи военнослужащих могут остаться до марта. Ожидается, что в столице могут вспыхнуть дополнительные беспорядки.

Один из военных рассказал, что руководство Нацгвардии намерено протестировать на COVID-19 всех 25 000 солдат. По его словам, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно и, как правило, гвардейцы заразились еще на местах дислокации своих частей.

Как рассказали гвардейцы, по прибытии в Вашингтон большинству военных только мерили температуру и спрашивали о симптомах. Им не делали тесты, а в столицу везли в полных автобусах. В Конгрессе и местах отдыха военных также нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

На данный момент, положительный результат на COVID-19 дали более 100 военнослужащих, а несколько сотен отправлены на карантин в ближайшие отели.

20 января состоялась инаугурация Джо Байдена. Безопасность церемонии обеспечивали 25 000 военных.

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Наталия Медведева

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