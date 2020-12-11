"Сотни падающих звезд". На выходных будет пик метеорного потока Геминиды – как посмотреть
В ночь с воскресенья на понедельник на ночном небе будет пик метеорного потока Геминиды. Об этом сообщает Business Insider.
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Ожидается, что каждый час на небе будет появляться около 120 желтых, зеленых, оранжевых, красных и синих ярких метеоров – самые яркие из них будут оставлять за собой светящиеся следы. При этом Луна их затмевать не будет, так как она будет темной и почти невидимой в ночном небе.
Стоит выдержать холод во время пика этого потока. Геминиды дают лучший вид на падающие звезды в течение всего года, – сказала Диана Ханникайнен, редактора Sky & Telescope.
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В издании рекомендуют выехать в ночь с 13 на 14 декабря как можно дальше от городских огней, чтобы получить лучший вид на поток. Желательно найти удобное место, чтобы лечь на спину, или же разместиться в кресле с откидной. Затем стоит подождать полчаса – и глаза привыкнут к темноте. Падающие звезды могут появиться где угодно на небе, но если нужна точка отсчета – смотреть стоит на созвездие Близнецов.
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