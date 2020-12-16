Сотни религиозных лидеров призвали к запрету ЛГБТ-конверсионной терапии

Более 370 религиозных лидеров со всего мира призвали к запрету ЛГБТ-конверсионной терапии – попытки изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность человека. Об этом сообщает BBC.

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Подписанты декларации представляют все основные мировые религии, и многие из них являются известными защитниками ЛГБТ. Среди них – лауреат Нобелевской премии мира, архиепископ Десмонд Туту из ЮАР, ​​бывший главный раввин Ирландии Дэвид Розен, англиканский епископ Ливерпуля Пол Байес и бывший президент Ирландии Мэри Макэлиз.

Термин "конверсионная терапия" относится к любой форме лечения или психотерапии, направленной на изменение сексуальной ориентации человека или подавление его гендерной идентичности.

"Терапия" может варьироваться от лечения электрическим током до религиозных учений или разговорной терапии, предназначенной для изменения чьей-либо сексуальности.

Эта практика уже запрещена в Швейцарии и некоторых регионах Австралии, Канады и США.

9 декабря министр Франции по европейским делам Клеман Бон заявил о своей гомосексуальности и подчеркнул, что это не мешает ему занимать свой пост.

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Наталия Медведева

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