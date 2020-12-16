UA

Сотни религиозных лидеров призвали к запрету ЛГБТ-конверсионной терапии

16.12.2020, 21:04
Сотни религиозных лидеров призвали к запрету ЛГБТ-конверсионной терапии - Фото
Архиепископ Десмонд Туту (Фото: EPA-EFE/NIC BOTHMA)

Более 370 религиозных лидеров со всего мира призвали к запрету ЛГБТ-конверсионной терапии – попытки изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность человека. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подписанты декларации представляют все основные мировые религии, и многие из них являются известными защитниками ЛГБТ. Среди них – лауреат Нобелевской премии мира, архиепископ Десмонд Туту из ЮАР, ​​бывший главный раввин Ирландии Дэвид Розен, англиканский епископ Ливерпуля Пол Байес и бывший президент Ирландии Мэри Макэлиз.

Термин "конверсионная терапия" относится к любой форме лечения или психотерапии, направленной на изменение сексуальной ориентации человека или подавление его гендерной идентичности.

"Терапия" может варьироваться от лечения электрическим током до религиозных учений или разговорной терапии, предназначенной для изменения чьей-либо сексуальности.

Эта практика уже запрещена в Швейцарии и некоторых регионах Австралии, Канады и США.

Читайте также: Впервые в Украине ЛГБТ-пара подписала партнерский договор. Что это значит

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
лгбт толерантность религия

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 