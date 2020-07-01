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Совбез ООН одобрил глобальное прекращение огня на время пандемии

Совбез ООН одобрил глобальное прекращение огня на время пандемии - Фото
Заседание СНБО (Фото: пресс-служба президента)
01.07.2020, 21:27

Новая резолюция Совбеза ООН требует немедленного прекращения огня во всех вооруженных конфликта

Совет безопасности ООН утвердил резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах (в том числе на Донбассе) и обеспечение гуманитарной и медицинской помощи в период пандемии COVID-19. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец одобрил долгожданную резолюцию", - написал украинский дипломат.

В документе, в частности, говорится о всеобщем и немедленном прекращении боевых действий во всех конфликтных ситуациях и содержится призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов "немедленно начать длительную гуманитарную паузу по крайней мере в течение 90 дней".

Как подчеркивается в резолюции, это должно способствовать безопасной и бесперебойной доставке гуманитарной и медицинской помощи в соответствии с международным правом.

Украина неоднократно выражала поддержку инициативе Генерального секретаря ООН и усилиям международного сообщества по глобальному прекращении огня во время пандемии COVID-19. 

  • Российская сторона пыталась манипулировать этой инициативой и заявляла, что для этого нужно сначала снять все международные санкции, в частности введенные против РФ через агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

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Наталия Медведева
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