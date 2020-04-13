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Постпред Украины в ООН развеял стереотип о "бесполезности" этой организации

Постпред Украины в ООН развеял стереотип о "бесполезности" этой организации - Фото
Сергей Кислица (фото - ЕРА)
13.04.2020, 11:40

"Если ПДД кому-то не нравятся, это не значит, что их можно полностью игнорировать", - провел постпред Украины в ООН параллели с поведением России

Критика в адрес ООН в "невозможности" реально повлиять на ситуацию с войной РФ против Украины некорректна: на основании резолюций Генассамблеи вводятся санкции и происходят "другие вещи, которые нужны для того, чтобы в мире хоть как-то наводился порядок". Об этом РБК-Украина сказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

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По его словам, рядовые украинцы, эксперты и политики "очень любят яркие лозунги и сравнения", но сравнивать ООН с Лигой Наций – "это 9 класс средней школы, даже не первый курс вуза, ничего общего у них нет".

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Когда закончится война, отметил дипломат, резолюции ГА ООН по территориальной целостности, правам человека в Крыму, милитаризации Крыма будут применяться в международных трибуналах "очень долго, десятками лет", а решения Совбеза ООН - обязательные для выполнения. 

"Потому что, когда закончатся суды в Гааге, продолжатся суды в Страсбурге, в ЕСПЧ. И ссылка на решение Генассамблеи, ссылка на то, что Россия, по мнению ООН, является оккупантом, будет частью доказательной базы", - подчеркнул Кислица.

Он согласен, что кризис многосторонней дипломатии существует, но говорит: если кто-то считает, что можно просто отменить ООН и все решать в двустороннем порядке, "то это бесперспективный путь".

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Евгений Пилипенко
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