Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Хотят ли русские войны?". В Совбезе ООН зачитали стих - видео

"Хотят ли русские войны?". В Совбезе ООН зачитали стих - видео - Фото
Сергей Кислица
19.02.2020, 06:48

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица зачитал постпреду РФ стихотворение Евтушенко "Хотят ли русские войны?"

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица процитировал стихотворение поэта Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны", обращаясь к представителю страны-агрессору России Василию Небензи по поводу парада на 9 мая, который пройдет в Москве.

Он перешел на русский язык, чтобы, по его словам, его, возможно, услышали россияне, которым небезразлично будущее их страны.

"Я процитирую. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны". И знаете, что Василий Алексеевич, я тут подумал, что ответом на вопрос, хотят ли русские войны в условиях сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади. Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники", - отметил Кислица.

Он уточнил – "того самого Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как представляется, не из умов".

"Но как из наследников Сталина, Сталина вынести, написал тот же Евтушенко в 62-м году", - добавил Кислица.

Он продолжил: "Пусть мне говорят - успокойся, спокойным я быть не сумею, покуда наследники Сталина живы еще на земле. Мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее", - сказал Кислица.

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что сегодня набирает обороты прославление диктатора Сталина, когда его имя "отбеливают".

"Сегодня в России, когда растут как грибы памятники этом диктатору и убийцы, автору геноцида украинского народа 30-х годов, я хочу закончить свое выступление вопросом к российскому представителю: Так хотят ли русские войны?" – подчеркнул Кислица.

Видео: Hromadske

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.
  • В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждали выполнение минских соглашений и наступление поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе 18 февраля.

 

Еще по теме
Напишите нам
Сергей Кислица видео совбез оон 9 мая стихотворение Евтушенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 