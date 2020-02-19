"Хотят ли русские войны?". В Совбезе ООН зачитали стих - видео

Сергей Кислица

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица процитировал стихотворение поэта Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны", обращаясь к представителю страны-агрессору России Василию Небензи по поводу парада на 9 мая, который пройдет в Москве.

Он перешел на русский язык, чтобы, по его словам, его, возможно, услышали россияне, которым небезразлично будущее их страны.

"Я процитирую. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны". И знаете, что Василий Алексеевич, я тут подумал, что ответом на вопрос, хотят ли русские войны в условиях сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади. Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники", - отметил Кислица.

Он уточнил – "того самого Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как представляется, не из умов".

"Но как из наследников Сталина, Сталина вынести, написал тот же Евтушенко в 62-м году", - добавил Кислица.

Он продолжил: "Пусть мне говорят - успокойся, спокойным я быть не сумею, покуда наследники Сталина живы еще на земле. Мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее", - сказал Кислица.

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что сегодня набирает обороты прославление диктатора Сталина, когда его имя "отбеливают".

Постпред України в ООН Сергій Кислиця процитував вірша поета Євгена Євтушенка «Хотят ли русские войны», звертаючися до представника Росії Василя Небензі з приводу параду на 9 травня у Москві pic.twitter.com/2lcKqyT9W9 — hromadske (@HromadskeUA) February 18, 2020

"Сегодня в России, когда растут как грибы памятники этом диктатору и убийцы, автору геноцида украинского народа 30-х годов, я хочу закончить свое выступление вопросом к российскому представителю: Так хотят ли русские войны?" – подчеркнул Кислица.

Видео: Hromadske