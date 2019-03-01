Совбез ООН отклонил резолюции США и России по Венесуэле

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Совет безопасности ООН отклонил проекты резолюций США и России по Венесуэле. Об этом сообщает Reuters.

Россия и Китай наложили вето на подготовленную США резолюцию о свободных и справедливых президентских выборах в Венесуэле и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи.

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Спецпредставитель США по Венесуэле отметил, что голосуя против этой резолюции, некоторые члены Совбеза продолжают защищать диктатора Николаса Мадуро и его приспешников. Он назвал кризис в Венесуэле искусственным.

Однако проект резолюции РФ также не поддержали. Только четыре члена Совбеза проголосовали за него. Четверо воздержались, остальные были против.