Совбез ООН проведет закрытое заседание по вопросу о захвате самолета режимом Лукашенко
Завтра, 25 мая, Совет безопасности ООН проведет закрытое заседание по поводу принуждения к посадке в Минске самолета Ryanair и последующего ареста журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.
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По словам дипломатов, созвать Совбез ООН потребовали Франция, Ирландия и Эстония, встреча состоится в онлайн-формате.
Один дипломат предположил, что любое заявление Совета безопасности, скорее всего, будет заблокировано Россией – союзником Беларуси.
Франция – постоянный член Совбеза ООН наряду с США, Великобританией, Китаем и Россией. Ирландия и Эстония стали в этом году непостоянными членами.
- 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратит авиасообщение с Беларусью и Украина.
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