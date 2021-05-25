Совбез ООН проведет закрытое заседание по вопросу о захвате самолета режимом Лукашенко

Завтра, 25 мая, Совет безопасности ООН проведет закрытое заседание по поводу принуждения к посадке в Минске самолета Ryanair и последующего ареста журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам дипломатов, созвать Совбез ООН потребовали Франция, Ирландия и Эстония, встреча состоится в онлайн-формате.

Один дипломат предположил, что любое заявление Совета безопасности, скорее всего, будет заблокировано Россией – союзником Беларуси.

Франция – постоянный член Совбеза ООН наряду с США, Великобританией, Китаем и Россией. Ирландия и Эстония стали в этом году непостоянными членами.

Читайте также: КГБ Беларуси показал видео допроса похищенного Протасевича. Он якобы "во всем сознался"

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.