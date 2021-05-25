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Совбез ООН проведет закрытое заседание по вопросу о захвате самолета режимом Лукашенко

25.05.2021, 22:56
Совбез ООН проведет закрытое заседание по вопросу о захвате самолета режимом Лукашенко - Фото
Совбез ООН (Фото: EPA)

Завтра, 25 мая, Совет безопасности ООН проведет закрытое заседание по поводу принуждения к посадке в Минске самолета Ryanair и последующего ареста журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.

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По словам дипломатов, созвать Совбез ООН потребовали Франция, Ирландия и Эстония, встреча состоится в онлайн-формате.

Один дипломат предположил, что любое заявление Совета безопасности, скорее всего, будет заблокировано Россией – союзником Беларуси.

Франция – постоянный член Совбеза ООН наряду с США, Великобританией, Китаем и Россией. Ирландия и Эстония стали в этом году непостоянными членами.

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Наталия Медведева
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роман протасевич беларусь совбез оон александр лукашенко
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