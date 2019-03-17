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17.03.2019, 09:13

Советник Путина мог получить перелом шеи перед смертью: Вашингтон

Советник Путина мог получить перелом шеи перед смертью: Вашингтон - Фото
Михаил Лесин (фото - openrussia.org)

В отчете предоставленном Радио Свобода есть информация, что ФБР в начале 2016 года планировало расследование гибели в ноябре 2015 года Михаила Лесина

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Экс-советник президента РФ Владимира Путина и основатель рупора кремлевской телепропаганды Russia Today Михаил Лесин, который был найден мертвым 5 ноября 2015 года в отеле в Вашингтоне, мог получить перелом шеи "в момент смерти или незадолго до нее". Об этом говорится в отчете Офиса главного судебного медика, составленого на 149 страницах, который был предоставлен по решению суда Радио Свобода, пишет украинская служба издания.

"В отчете говорится, что подъязычная кость Лесина (кость, имеет форму подковы и расположена под мышцей языка) была сломана. Также была сломана шея ниже челюсти, эта травма могла быть получена в момент смерти или перед ней. При этом в другом месте в документе утверждается, что шея могла быть сломана при вскрытии тела", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в отчете также есть информация о подготовке ФБР к началу расследования в начале 2016 года его гибели. Агенты Федерального бюро тогда допросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения отеля. 

5 ноября 2015 года в Вашингтоне, в гостиничном номере Dupont Circle, нашли мертвым российского медиамагната и советника главы РФ Владимира Путина Михаила Лесина. В РФ утверждали, что Лесин умер от сердечного приступа. В октябре 2016-го прокуратура Вашингтона назвала причиной смерти несчастный случай, а дополнительной - острое алкогольное отравление. Уже в июле 2017 года американские СМИ предположили, что Лесин на самом деле был убит. 

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В 1999-2004 годах Лесин был министром печати России. До этого он занимал посты заместителя председателя ВГТРК и руководителя управления президента РФ по связям с общественностью. С осени 2013 по январь 2015 года возглавлял Газпром медиа. Был основателем пропагандистского кремлевского телеканала Russia Today.

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Теги: владимир путин, russia today, смерть, гибель, михаил лесин, советник путина, газпром медиа
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