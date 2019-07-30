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Советника президента Ирана приговорили к смертной казни

Советника президента Ирана приговорили к смертной казни - Фото
Мохаммад Али Наджафи (скриншот видео CBS News)
30.07.2019, 16:26

У политика есть 20 дней на обжалование приговора

Советник президента Ирана Мохаммад Али Наджафи приговорен к смертной казни за убийство жены, сообщает агентство Tasnim

Пресс-секретарь судебной власти Голям Хоссейн Эсмаели сообщил, что советника президента в соответствии с нормами исламского права приговорили к кисасу - наказанию, равному по тяжести совершенному правонарушению. Политик может обжаловать приговор в течение 20 дней с момента его оглашения.

Бывший мэр Тегерана Али Наджафи явился в полицию с повинной 28 мая. Он признался, что застрелил жену из-за семейных проблем.

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Иран смертная казнь
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