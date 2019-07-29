Тегеран и Москва расширяют военное сотрудничество

Хосейн Ханзади (фото - en.mehrnews.com)

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана и министерство обороны России подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения двусторонних связей. Об этом заявил 29 июля командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади, передает Mehr.

Сообщается, что документ был подписан в ходе его визита в Россию.

"Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, и его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны", - сказал Ханзади.

Также Ханзади заявил, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива. Он также сообщил, что российская и иранская стороны ведут переговоры по усилению взаимодействия в оборонной сфере в Каспийском море.

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки - через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

15 июля президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна готова к переговорам с США, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года.

4 июля полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1, который перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейская власть задержала танкер за нарушение санкций против Сирии, действующих с 2011 года.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили два танкера: британское судно Stena Impero и танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

22 июля Иран заявил об аресте 17 шпионов, которые, по словам представителей официальных властей, работали на ЦРУ. В США опровергают эту информацию.