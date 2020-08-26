Создатель "Новичка" предположил, чем могли отравить Навального: пестицидами

Симптомы у российского оппозиционера напоминают последствия отравления пестицидами, считает Вил Мирзоянов

"Новичок" не применялся для отравления российского политика Алексея Навального. Об этом в комментарии Русской службе BBC сообщил один из основных разработчиков данного нервно-паралитического вещества Вил Мирзаянов.

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По его мнению, у Навального отсутствовали первые признаки отравления "Новичком", а именно — ухудшение зрения, сужение зрачков, мышечные конвульсии. Это говорит о том, что при отравлении использовались другие токсичные соединения.

Мирзаянов считает, что озвученный немецкими врачами диагноз напоминает последствия отравления пестицидами. Он также не исключает версии о том, что речь может идти о компонентах бинарного оружия.

По его словам, в их институте разрабатывали большое количеством препаратов," и существуют соединения, о которых до сих пор никто не знает".

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери отравляющим веществом "Новичок" был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

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20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому. Ему стало плохо в рейсе Томск-Москва, самолет сделал экстренную посадку в аэропорту Омска, где Навального госпитализировали. Как предположила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, политика могли отравить в аэропорту Томска "чем-то подмешанным в чай".

22 августа политика перевезли из больницы в Омске в берлинскую клинику Шарите. Вскоре немецкие врачи подтвердили отравление оппозиционера.

Станислав Стороженко

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